Полиция на Крымском мосту останавливает автобусы, проводит досмотр личных вещей с металлоискателями, проверяет паспорта. О небывалой активности правоохранителей на новой трассе сообщает местный блогер Леонид Кузьмин.

Полиция на Крымском мосту останавливает автобусы, проводитдосмотр личных вещей с металлоискателями, проверяет паспорта. О небывалойактивности правоохранителей на новой трассе сообщает местный блогер Леонид Кузьмин.С его слов, Крымский мост не оправдал ожидания жителейполуострова – цены на продукты, равно как и на другие товары, так и непонизились. "Теперь у людей новая идея – строительство железнодорожных путейна мосту, может, тогда станет лучше", – пишет блогер в комментариях насайте издания "Обозреватель".При этом Кузьмин сообщил, что на новой трассе останавливаютобщественный транспорт для досмотра личных вещей. Сослался он на неких"знакомых", которые, по его словам, проехали по Крымскому мосту."Если есть подозрения, сумки вскрываются на осмотр, и только после этогоавтобус может ехать дальше", – заявил блогер.Кузьмин сетует, что проверяют паспорта и досматривают вещидаже со стороны Краснодарского края. Говоря об украинских гражданах, блогеротметил, что их тщательнее досматривают, проверяют по базам данных, находятсяли они в каких-либо списках. Если ничего подозрительного, то быстро отпускают.Крымский мост был открыт для пассажирского движения всередине мая. С момента запуска по новой трассе проехали около 1,8 миллионаавтомобилей. Трафик по путепроводу постоянно растет.Так, в минувшее воскресенье по мосту проехали более 33 тысячавтомобилей. Прошлый рекорд был установлен 5 августа, когда путепроводомвоспользовались порядка 32 тысяч транспортных средств.