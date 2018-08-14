В 1944 году регион обрел свои современные границы

В 1944 году регион обрел свои современные границыВо вторник, 14 августа, Владимирская область празднует своеобразный День рождения.Тольков 1944 году регион обрел границы, совпадающие с современными. В этот день Владимирская губерния вышла из состава Московской, Горьковской и Ивановской областей. Площадь нового территориального образования составила свыше 29 тысяч квадратных километров.Территорию отделили по Указу Президиума Верховного совета СССР.