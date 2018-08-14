УАЗ-469 с туристами опрокинулся в овраг под Геленджиком. Водитель машины находится в коме. Он нетранспортабелен. Еще три человека в тяжелом состоянии.

Голубой УАЗ-469 с туристами опрокинулся в овраг под Геленджиком. Водитель машины находится в коме. Он нетранспортабелен. Еще три человека в тяжелом состоянии.В пролетевшей вниз по склону 300 метров машине были водитель и две семьи с детьми. У одной из пассажирок перелом позвоночника, сообщает "Интерфакс". У ее мужа – компрессионный перелом позвоночника. 13-летний подросток получил пневмоторакс. Все эти пострадавшие находятся на искусственной вентиляции легких.За пострадавшим подростком выехала детская бригада Центра медицины катастроф из Краснодара.Еще трое пострадавших в ДТП чудом отделались ушибами и ссадинами.Кувыркавшийся с обрыва автомобиль задержали деревья. Склон на месте аварии очень крутой, под 70 градусов. По предварительным данным, водитель открытого джипа на повороте не справился с управлением. Перед тем, как машина врезалась в деревья, пассажиров выбросило из салона. Четверых пострадавших спасатели несли вверх по склону на специальных альпинистских носилках.