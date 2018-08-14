За семь сезонов Игры престолов в сериале погибло более сотни персонажей, включая главных героев. Автор саги Песнь льда и пламени писатель Джордж Мартин, по произведениям которого снят сериал, ответил на вопрос, почему он убивает главных персонажей.

За семь сезонов "Игры престолов" в сериале погибло более сотни персонажей, включая главных героев. Автор саги "Песнь льда и пламени" писатель Джордж Мартин, по произведениям которого снят сериал, ответил на вопрос, почему он убивает главных персонажей.На подобный подход к написанию сюжета, признался а эфире телеканала PBS Джордж Мартин, его вдохновил автор "Властелина колец" британец Джон Толкин. На Мартина произвело сильное впечатление прочтение "Властелина колец" в 13 лет, сообщает РИА Новости. После убийства одного из центральных персонажей книги напряжение читателя многократно возрастает"И тут Гэндальф умирает! Не могу даже описать, как это меня потрясло в 13 лет. Нельзя убить Гэндальфа. Ведь Конан не умирает в книгах о Конане. А Толкин просто нарушил это правило, и за это я буду вечно его любить, — признался Джордж Мартин. — Теперь может умереть кто угодно".Сериал "Игра престолов" снимают с 2011 года. За это время сериал получил 38 премий Emmy.Действие "Игры престолов" происходит в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу. Сериал стал популярным из-за неожиданных поворотов сюжета, включая гибель главных героев.