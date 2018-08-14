В ходе проверки сотрудниками полиции было установлено, что с января по апрель 2018 года 34-летний водитель «Хендэ Солдярис» более 200 раз нарушил скоростной режим...

«Сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали правонарушителя, находившегося в розыске за уклонение от исполнения административного наказания», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ходе проверки сотрудниками полиции было установлено, что с января по апрель 2018 года 34-летний водитель «Хендэ Солдярис» более 200 раз нарушил скоростной режим.По факту каждого правонарушения были составлены протоколы о привлечении гражданина к административной ответственности в виде уплаты штрафа. Ни один из выставленных штрафов он не уплатил. Общая сумма задолженности превысила 500 тысяч рублей. 6 августа текущего года мужчина был объявлен в розыск за совершение нарушения по ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».Как только в отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по САО поступила информация о том, что по внешней стороне Третьего транспортного кольца следует автомобиль указанного молодого человека, инспекторами были приняты меры к его задержанию.В кратчайшие сроки автомобиль был остановлен на проспекте Маршала Жукова. Водителя транспортного средства доставили для дальнейшего разбирательства в ОБ ДПС ГИБДД УВД САО ГУ МВД России по г. Москве.В результате по факту каждой неоплаты штрафа были составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок». Все 206 дел будут рассмотрены мировым судом района Северное Тушино.Максимальное наказание за данное правонарушение влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа. Таким образом сумма штрафов может значительно увеличиться.Задержанный автомобиль помещен на специализированную автостоянку.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81