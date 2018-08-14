В ходе проверки сотрудниками полиции было установлено, что с января по апрель 2018 года 34-летний водитель «Хендэ Солдярис» более 200 раз нарушил скоростной режим...
«Сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали правонарушителя, находившегося в розыске за уклонение от исполнения административного наказания», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
В ходе проверки сотрудниками полиции было установлено, что с января по апрель 2018 года 34-летний водитель «Хендэ Солдярис» более 200 раз нарушил скоростной режим.
По факту каждого правонарушения были составлены протоколы о привлечении гражданина к административной ответственности в виде уплаты штрафа. Ни один из выставленных штрафов он не уплатил. Общая сумма задолженности превысила 500 тысяч рублей. 6 августа текущего года мужчина был объявлен в розыск за совершение нарушения по ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».
Как только в отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по САО поступила информация о том, что по внешней стороне Третьего транспортного кольца следует автомобиль указанного молодого человека, инспекторами были приняты меры к его задержанию.
В кратчайшие сроки автомобиль был остановлен на проспекте Маршала Жукова. Водителя транспортного средства доставили для дальнейшего разбирательства в ОБ ДПС ГИБДД УВД САО ГУ МВД России по г. Москве.
В результате по факту каждой неоплаты штрафа были составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок». Все 206 дел будут рассмотрены мировым судом района Северное Тушино.
Максимальное наказание за данное правонарушение влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа. Таким образом сумма штрафов может значительно увеличиться.
Задержанный автомобиль помещен на специализированную автостоянку.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
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