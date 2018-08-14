Легенда соула, знаменитая певица Арета Франлин в
критическом состоянии. Артистка похудела до 39 килограммов – и, по словам
врачей, может умереть в любой момент.
"Легенда соула", знаменитая певица Арета Франлин в
критическом состоянии. Артистка похудела до 39 килограммов – и, по словам
врачей, может умереть в любой момент.
Американская певица находится в своем доме. 76-летней
исполнительнице оказывают всю необходимую помощь, пытаясь облегчить ее страдания.
Семья собралась вокруг Ареты Франклин для прощания. Как
рассказал изданию друг певицы, еще неделю назад врачи предупредили о ее скорой
смерти. Сейчас она похудела до 39 килограммов, состояние продолжает ухудшаться.
О болезни "королевы соула" впервые сообщило
издание Showbiz 411. "У нее отличная семья, она окружена любовью, и весь
мир посылает ей молитвы. Все дальнейшие объявления будут сделаны ее семьей. Мы
просто хотим адресовать ей свою любовь и молитвы", – приводит издание
слова источника из окружения певицы.
Врачи диагностировали рак у Ареты Франклин еще в 2010 году. Тем
не менее, в 2013-м она вернулась к концертной деятельности. Последний раз она
выходила на сцену в 2017 году – певица приняла участие в благотворительном
концерте, организованном Элтоном Джоном в поддержку его СПИД-фонда. Но на
2018-й он все концерты отменила.
Арета Франклин и ранее объявляла о намерении завершить
музыкальную карьеру – но намеревалась сделать это после выхода альбома, который должен увидеть
свет этой осенью.
"Королева соула" Арета Франклин – легендарная
певица в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел. Удостоена 18 премий
"Грэмми". В 1987 году стала первой женщиной, чье имя было занесено в
Зал славы рок-н-ролла, напоминает "Интерфакс". В ноябре 2008 года журнал Rolling Stone назвал Франклин
величайшей певицей в истории.