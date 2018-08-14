Легенда соула, знаменитая певица Арета Франлин в критическом состоянии. Артистка похудела до 39 килограммов – и, по словам врачей, может умереть в любой момент.

"Легенда соула", знаменитая певица Арета Франлин вкритическом состоянии. Артистка похудела до 39 килограммов – и, по словамврачей, может умереть в любой момент.Американская певица находится в своем доме. 76-летнейисполнительнице оказывают всю необходимую помощь, пытаясь облегчить ее страдания.Семья собралась вокруг Ареты Франклин для прощания. Какрассказал изданию друг певицы, еще неделю назад врачи предупредили о ее скоройсмерти. Сейчас она похудела до 39 килограммов, состояние продолжает ухудшаться.О болезни "королевы соула" впервые сообщилоиздание Showbiz 411. "У нее отличная семья, она окружена любовью, и весьмир посылает ей молитвы. Все дальнейшие объявления будут сделаны ее семьей. Мыпросто хотим адресовать ей свою любовь и молитвы", – приводит изданиеслова источника из окружения певицы.Врачи диагностировали рак у Ареты Франклин еще в 2010 году. Темне менее, в 2013-м она вернулась к концертной деятельности. Последний раз онавыходила на сцену в 2017 году – певица приняла участие в благотворительномконцерте, организованном Элтоном Джоном в поддержку его СПИД-фонда. Но на2018-й он все концерты отменила.Арета Франклин и ранее объявляла о намерении завершитьмузыкальную карьеру – но намеревалась сделать это после выхода альбома, который должен увидетьсвет этой осенью."Королева соула" Арета Франклин – легендарнаяпевица в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел. Удостоена 18 премий"Грэмми". В 1987 году стала первой женщиной, чье имя было занесено вЗал славы рок-н-ролла, напоминает "Интерфакс". В ноябре 2008 года журнал Rolling Stone назвал Франклинвеличайшей певицей в истории.