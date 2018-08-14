Детали предполагаемого бракосочетания депутата Госдумы
Натальи Поклонской просачиваются в прессу. Избранник экс-прокурора Крыма
оставил ради нее жену и четверых детей.
Детали предполагаемого бракосочетания депутата Госдумы
Натальи Поклонской просачиваются в прессу. Избранник экс-прокурора Крыма
оставил ради нее жену и четверых детей.
Подтверждения появившейся накануне информации о свадьбе
Натальи Поклонской пока только косвенные. Официальных заявления пока не
последовало. Однако известно, что на днях на Урал приезжал бывший возлюбленный красавицы-депутата
Андрей Красильников: предполагается, что он решал вопрос церковного
развенчания. В официальном браке Поклонская и Красильников не состояли.
13 августа СМИ сообщили что, 38-летняя зампред комитета
Госдумы по безопасности и противодействию коррупции сыграла свадьбу с
руководителем аппарата Уполномоченного по правам человека в России Иван
Соловьевым. Избраннику экс-прокурора Крыма 47 лет, он доктор юридических наук и тоже из
силовых структур: одно время работал старшим следователем по особо важным делам
Следственной части Главного следственного управления Федеральной службы
налоговой полиции.
В 2017 году Соловьев еще состоял в браке. В его декларации о
доходах за 2017 год указана жена и четверо детей. Все они обеспечены
недвижимостью. Соловьев также задекларировал два земельных участка, две
квартиры и три машиноместа. Годовой доход будущего жениха составил около трех
миллионов.
Наталья Поклонская о своей личной жизни никогда особо не
распространялась. Тем не менее, как-то ответила на вопрос, каким она
представляет себе идеального мужчину. Поклонская заявила, что он должен быть
защитником, понимать слова "честь" и "достоинство" – в том числе и применительно к родине, напоминает "МК".