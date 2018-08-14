Детали предполагаемого бракосочетания депутата Госдумы Натальи Поклонской просачиваются в прессу. Избранник экс-прокурора Крыма оставил ради нее жену и четверых детей.

Детали предполагаемого бракосочетания депутата ГосдумыНатальи Поклонской просачиваются в прессу. Избранник экс-прокурора Крымаоставил ради нее жену и четверых детей.Подтверждения появившейся накануне информации о свадьбеНатальи Поклонской пока только косвенные. Официальных заявления пока непоследовало. Однако известно, что на днях на Урал приезжал бывший возлюбленный красавицы-депутатаАндрей Красильников: предполагается, что он решал вопрос церковногоразвенчания. В официальном браке Поклонская и Красильников не состояли.13 августа СМИ сообщили что, 38-летняя зампред комитетаГосдумы по безопасности и противодействию коррупции сыграла свадьбу сруководителем аппарата Уполномоченного по правам человека в России ИванСоловьевым. Избраннику экс-прокурора Крыма 47 лет, он доктор юридических наук и тоже изсиловых структур: одно время работал старшим следователем по особо важным деламСледственной части Главного следственного управления Федеральной службыналоговой полиции.В 2017 году Соловьев еще состоял в браке. В его декларации одоходах за 2017 год указана жена и четверо детей. Все они обеспеченынедвижимостью. Соловьев также задекларировал два земельных участка, двеквартиры и три машиноместа. Годовой доход будущего жениха составил около трехмиллионов.Наталья Поклонская о своей личной жизни никогда особо нераспространялась. Тем не менее, как-то ответила на вопрос, каким онапредставляет себе идеального мужчину. Поклонская заявила, что он должен бытьзащитником, понимать слова "честь" и "достоинство" – в том числе и применительно к родине, напоминает "МК".