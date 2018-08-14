Телеведущая Алена Водонаева озадачена новостью о молодой любовнице Евгения Петросяна. Экс-участница Дома-2 интересуется, что 72-летней юморист делает с красоткой в постели.

Телеведущая Алена Водонаева озадачена новостью о молодой любовнице Евгения Петросяна. Экс-участница "Дома-2" интересуется, что 72-летней юморист делает с красоткой в постели."Юмористы уже пятнадцать лет не живут вместе, но Евгению Вагановичу есть кому устраивать "смехопанораму" по вечерам", – пошутила Водонаева.Телеведущая отметила, что 29-летняя любовница юмориста Татьяна удивительно похожа на его жену Елену Степаненко. "Татьяны еще в проекте не было, а Евгений и Елена праздновали кожаную свадьбу. Скажи им тогда о том, что произойдет в августе 2018-го, было бы точно не до смеха", – заявила Алена, отметив, что прекрасно понимает Петросяна.Однако телеведущая недоумевает, почему же молодая девушка выбрала пенсионера? "Что они делают, когда остаются в спальне? Пересказывают мемы из Интернета? Почему в 29 лет человеку так безразлична здоровая сексуальная жизнь?"– цитирует "7Дней" Водонаеву.Звезда "Дома-2" считает подобные союзы неправильными и неэстетичными. "Мой самый взрослый мужчина был старше на пять лет, поэтому сужу, опираясь на свой опыт. Хотя у меня есть 26-летняя подруга с хорошим вкусом и прекрасной работой, не воспринимающая мужчин моложе 45—50 лет. Тут какая-то тайна, мне недоступная", – развела руками телеведущая.Есть у Водонаевой необычное объяснение отношений юмориста и его помощницы. "Есть вариант, что она действительно преданная фанатка Петросяна и до беспамятства влюблена. Но дорогостоящие приобретения девушки невольно провоцируют на размышления. За последние полтора года из помощницы она превратилась в "помещицу". В ее собственности оказались две квартиры в центре столицы – они стоят сотни миллионов рублей", – отметила Алена.В подтверждении своей теории Водонаева приводит веский аргумент – странный раздел имущества юмористов. "Степаненко решила биться за наследство именно сейчас. Говорят, катализатором послужило то, что любовница Петросяна вдруг стала владелицей этих роскошных квартир. Требуя 80 процентов имущества, Елена Григорьевна демонстрирует раздраженность ситуацией. Надеюсь, Степаненко не следит за аккаунтом Петросяна, потому что там Евгений Ваганович ведет жизнь светского льва", – рассказала телеведущая.По мнению Алены, соцсетями юмориста скорее всего управляет Татьяна, она же помогает Евгению Вагановичу следить за модой. "В его гардеробе косухи, малиновые пиджаки, зеленые брюки на красных подтяжках, стильные головные уборы и многое другое. Ну и какая бывшая не будет в бешенстве от такого? От любви до ненависти, как известно, небольшое расстояние", – резюмировала звезда "Дома-2".Напомним, о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко стало известно 3 августа. Оказалось, что уже 15 лет юмористы не живут вместе, а сейчас решили разделить нажитое имущество. СМИ сообщали, что Степаненко требует с мужа около миллиарда рублей – это 80%, того, что супруги вместе заработали, позже появились данные, о 57%. Якобы артистку разозлил роман мужа с молодой помощницей.