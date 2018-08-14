Православный мир сегодня отмечает Медовый Спас. В этот день принято освещать соты с пасек в церкви и угощать мёдом окружающих. Каким выдался этот год для пасечников, какой мёд любят владимирцы и чем полезно регулярное употребление этого природного лакомства? Узнала Маргарита Махрова.

Православный мир сегодня отмечает Медовый Спас. В этот день принято освещать соты с пасек в церкви и угощать мёдом окружающих. Каким выдался этот год для пасечников, какой мёд любят владимирцы и чем полезно регулярное употребление этого природного лакомства? Узнала Маргарита Махрова.На Медовый Спас за сладким лакомством на рынке очереди. Кто-то специально покупает мёд к праздничному столу, а кто-то ест его каждый день для пользы организма.Елена Козлачкова, покупатель: "Сегодня праздник, Медовый Спас", - "Обычно мёд в этот день покупаете?" - "Ну, да. Мёд с донника, он такой приятный, очень вкусный".Леонид Шандрук, покупатель: "На сон грядущий - хороший сон, и так, для оздоровления, загар хорошо пристаёт. Опять же, по назначению, когда его регулярно употребляешь, к жене интерес повышенный, запахи различаешь лучше, и цвета ярче становятся, вообще продукт очень приятный и очень полезный".При выборе лакомства ориентируются покупатели на личный вкус. Тягучий, ароматный и прозрачный - этот мёд, к примеру, привезли с семейных пасек Суздальского района. Процесс производства трудоёмкий: количество и вкус полученного продукта зависят от погодных условий и растений, которые ближе всего находятся к ульям.Светлана Николаева, продавец мёда: "Она должна, пчёлка, запечатать этот мёд, крышечку натянуть на сотах, чтобы получился зрелый хороший мёд, cухой, чтобы мы могли его скачать. Вот, например, прошлый год был "урожайным", была комфортная погода для пчёл, для выкачки мёда. В этом году лето было очень жаркое, сухое. По нашему району и даже по области мёда накачали очень мало".Чаще всего покупают владимирцы мёд липовый, он помогает людям с лёгочными заболеваниями, и донниковый - лечит от простуды и бессонницы. Укрепляют иммунитет также натуральный воск, перга и цветочная пыльца. Срок хранения мёда в домашних условиях всего несколько месяцев - затем он начинает засахариваться. Пчеловоды советуют: держать мёд лучше всего в тёмном прохладном месте и...Вера Куплинова, продавец мёда: "Если вы купили свежий мёд, лучше всего прийти и перелить его в какую-то стеклянную баночку, но и здесь тоже ничего, свои свойства он не меняет".Лучше всего покупать мёд не на улице, а у проверенных пчеловодов, на пасеке, рынке или в магазине, где есть сертификаты качества, а продукт регулярно проходит тщательную проверку. К примеру, в лаборатории, сначала специалист оценивает вкус, цвет, запах и консистенцию, а под микроскопом проверяет содержание пыльцы в медовом растворе. Затем - лабораторные исследования - на содержание примесей и специального фермента - диастаза. Его показатель в натуральном мёде должен быть довольно высоким.Ольга Алымова, ветеринарно-санитарный эксперт: "В нашей практике случалось, что привозили на рынок торговать мёд, совершенно непохожий на мёд, не имеющий пыльцы, не соответствующий показателям влажности, диастаза. Мы этого продавца просто не допустили к торговле".Как сообщили нам в Роспотребнадзоре, медовый фальсификат на владимирских прилавках - редкость. В этом году письменных обращений на некачественную продукцию не поступало. Но покупателю все равно нужно быть на чеку. Недобросовестные производители часто пытаются добавить в мёд сахар, усилители вкуса, крахмалл, а иногда даже известь - что опасно для здоровья человека. Промышленные производители должны соблюдать нормы ГОСТа и регламенты а пчеловоды -Галина Шмакова, главный специалист отдела санитарного надзора: "Должны иметь три документа: справку о личном хозяйстве, ветеринарно-санитарный паспорт пасеки и ветеринарное свидетельство".Если вы всё же купили некачественный мёд - можно обратиться в Роспотребнадзор по телефонам, указанным на экране. Специалисты советуют сохранять чеки и запоминать место покупки. К слову, по традиции, в Медовый Спас православные освещают мёд в церкви и делятся лакомством с окружающими, а пчеловоды завершают выкачку мёда. Кроме того, в этот день начинается один из строгих летних постов - Успенский, он продлится 2 недели.