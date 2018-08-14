Переходим на цифровое образование. С помощью кого планируют ликвидировать дефицит мест в детских садах? Насколько сильно чиновники озабочены образованием детей-инвалидов? И кванториумы в каждой школе - это миф или реальность? Задачи, поставленные перед системой образования, обсуждались сегодня на заседании профильного департамента. Его директора выслушал и Александр Инин.

Переходим на цифровое образование. С помощью кого планируют ликвидировать дефицит мест в детских садах? Насколько сильно чиновники озабочены образованием детей-инвалидов? И кванториумы в каждой школе - это миф или реальность? Задачи, поставленные перед системой образования, обсуждались сегодня на заседании профильного департамента. Его директора выслушал и Александр Инин.Это ещё не ежегодный августовский педсовет, а всего лишь коллегия департамента образования. На трибуне её директор. Говорить собралась про школу будущего. Но начала с детсадов. Мест в них не хватает малышам от 2 месяцев до 3 лет. Ликвидировать проблему планируют в том числе с помощью женщин, только-только ставших матерями. Им предложат присматривать не только за своими детьми, но и за чужими, то есть выучиться на воспитателя.Ольга Беляева, директор департамента образования: "Этот проект предлагает, что женщина получит повышение квалификации, будет переучена при её желании и откроет группы по уходу за детьми, находясь при этом в отпуске по уходу за ребёнком".Ликвидировать дефицит мест в детских садах нужно к 2021 году. Но сами чиновники, похоже, в это не верят. Хотя бы потому что тех же мамочек переучивать на воспитателей планируют вплоть до 2024 года. В нашей области с местами в ясельные группы не всё так катастрофично. Как заявила Беляева, 98,3% малышей до 3 лет имеют возможность посещать детские сады. В целом по России эта цифра гораздо ниже - 79%.Детсады и школы, кстати, неплохо было бы сделать доступными для детей-инвалидов. Чиновники в своих докладах почему-то не стремятся выполнить эту задачу на 100%. Да и речь ведут только о дошкольных учреждениях.Ольга Беляева, директор департамента образования: "Сегодня безбарьерная среда создана в 17,3% дошкольных учреждений. Наша задача до конца 2018 года обеспечить доступность среды в дошкольных учреждениях до 17,5%".Что касается школы будущего, здесь задачи у чиновников амбициозные. Вывести российское среднее образование в мировой ТОП-10. Школьные библиотеки, например, должны превратиться в современные информационные центры. А у каждой школы должен быть свой кванториум, даже у сельской. Если его нельзя сделать стационарным, то нужно сделать мобильным, то есть внутри автобуса. Сегодня он подъезжает к одной школе, завтра к другой, и так далее...Между тем, пока департамент образования делает декларативные заявления о школе будущего, - школы настоящего разваливаются на глазах. Это Владимир. Школа № 11. Не первый год здесь висит сигнальная лента и табличка, извещающая о том, что стена в аварийном состоянии. Ремонтировать эту стену и перед этим 1 сентября, похоже, никто не собирается. Чиновникам некогда. Они готовят доклады с такими громкими терминами, как "цифровая школа".