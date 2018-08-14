Полицейские установили причастность фигурантов к совершению 17 имущественных преступлений. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 400 тысяч рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении двоих 29-летних жителей города Гусь-Хрустальный, обвиняемых в совершении ряда имущественных преступлений.Установлено, что в период с октября прошлого года по февраль текущего года обвиняемые незаконно проникали в учреждения и магазины, расположенные на территории города Гусь-Хрустальный и областного центра, откуда похищали мобильные телефоны, планшетные компьютеры, телевизоры, денежные средства и изделия из золота.В ходе расследования полицейские установили причастность местных жителей к совершению семнадцати имущественных преступлений. Материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 400 тысяч рублей.Ранее судимые за аналогичные преступления злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции в ходе проведения оперативных мероприятий на территории города Гусь-Хрустальный. Как выяснилось впоследствии, похищенное имущество фигуранты реализовали, а вырученные деньги потратили.Обвиняемые признали свою вину полностью. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.