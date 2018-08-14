Знаменитый испанский гонщик Фернандо Алонсо не будет выступать в следующем сезоне в Формуле-1. Об этом двукратный чемпион мира сообщил на сайте команды McLaren.

Знаменитый испанский гонщик Фернандо Алонсо не будет выступать в следующем сезоне в Формуле-1. Об этом двукратный чемпион мира сообщил на сайте команды McLaren.Фернандо Алонсо, которому недавно исполнилось 37 лет, решил оставить Формулу-1. Исполнительный директор McLaren Зак Браун подтвердил уход Алонсо, заявив, что с понимаем относится к решению гонщика и поблагодарил его за выступления. В нынешнем сезоне испанец занимает девятое место в общем зачете.Фернандо Алонсо дебютировал в "Формуле-1" в 2001 году. Испанский гонщик за Minardi, Renault, McLaren, и Ferrari. Алонсо становился чемпионом в 2005 и 2006 годах, Еще три раза — в (2010, 2012, 2013 годах он занимал второе место.. В общей сложности на счету испанца 32 выигранных гонки.