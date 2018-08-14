Лаборатория искусственного интеллекта Google DeepMind создала систему на основе машинного обучения, которая анализирует 3D-снимок сетчатки, диагностирует свыше 50 глазных заболеваний и рекомендует пациенту необходимое лечение. Со своими задачами новая разработка справляется не хуже профессионального офтальмолога, сообщает The Verge.

Лаборатория искусственного интеллекта Google DeepMind создала систему на основе машинного обучения, которая анализирует 3D-снимок сетчатки, диагностирует свыше 50 глазных заболеваний и рекомендует пациенту необходимое лечение. Со своими задачами новая разработка справляется не хуже профессионального офтальмолога, сообщает The Verge.Система была создана DeepMind при участии исследователей Университетского колледжа Лондона и докторов Мурфилдской клиники (Великобритания) — самого крупного центра глазных болезней в Европе. В её основе лежат методы глубинного обучения, когда компьютерная программа ищет закономерности в больших структурах данных, обучается на примерах и решает по аналогии другие задачи.Алгоритмы DeepMind обучались на более чем 15 тысячах 3D-изображений, полученных по результатам оптической когерентной томографии (ОКТ) — популярного метода исследования структуры глазной ткани. Данные для анализа предоставили около 7500 пациентов. Кроме снимков, ИИ-системе "скормили" диагнозы врачей.В результате программа научилась самостоятельно анализировать строение сетчатки, выявлять десятки самых распространенных глазных болезней и ставить диагнозы. На тестах, когда решения ИИ сравнивались с диагнозами группы из восьми врачей, их рекомендации совпадали в 94% случаев.∎ИИ научился предсказывать смерть пациента с вероятностью 95% читайте такжеСистему могут начать применять в клиниках уже в ближайшие несколько лет. Она поможет ускорить процесс диагностики и выявить заболевания на самых ранних стадиях.