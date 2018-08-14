Едва не закончился трагедией заплыв трех граждан Узбекистана по Москве-реке на надувном матрасе, круге и крокодиле. Оказалось, они были подспущены, в результате мужчины начали тонуть. Им на помощь быстро подоспели спасатели, которые втащили незадачливых купальщиков на катер.

Едва не закончился трагедией "заплыв" трех граждан Узбекистана по Москве-реке на надувном матрасе, круге и крокодиле. Оказалось, они были подспущены, в результате мужчины начали тонуть.Инцидент произошел в районе станции "Кировская". Купальщиков вовремя заметил наблюдатель, им на помощь подоспели спасатели московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.Уже через несколько минут мужчин подняли на катер и доставили на станцию для оказания первой помощи, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента Москвы по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.