Александр Цой долгое время отказывался от участия в проектах, связанных с именем его отца – знаменитого музыканта, лидера группы Кино Виктора Цоя. По словам молодого человека, сложно жить, когда тебя воспринимают как какую-то достопримечательность. Однако с возрастом он изменил свою позицию и научился жить с этой частью своей биографии.

Александр Цой долгое время отказывался от участия впроектах, связанных с именем его отца – знаменитого музыканта, лидера группы"Кино" Виктора Цоя. По словам молодого человека, сложно жить, когдатебя воспринимают как какую-то "достопримечательность". Однако свозрастом он изменил свою позицию и научился жить с этой частью своей биографии.Александр вспоминает, что его очень долго воспринимали лишькак "сына того самого Цоя". И только годам к 25 он понял, что непросто сын знаменитого отца, а личность, имеющая право на отдельную жизнь,которая никого не касается.Александру Викторовичу в августе исполнилось 33 года. Егознаменитый отец погиб в автомобильной аварии в 1990 году, когда мальчику быловсего пять лет. Мать Александра, Марьяна, позже рассказывала, что в то роковоеутро 15 августа Виктор думал взять с собой на рыбалку сына, но мальчикпочему-то не захотел.Марьяна сделала все возможное, чтобы оградить сына от прессыи многочисленных фанатов Виктора Цоя. Она умерла от рака в 2005 году. А перед смертью взяла с 20-летнего сына обещание– никогда не давать журналистам интервью.В 15 лет Александр попросил у мамы денег на гитару. Марьянапыталась его отговорить, но гены, видимо, взяли свое. От отца ему передались испособности к рисованию. Кроме того, Цой-младший изучал иностранные языки,работал художником-оформителем, занимался журналистикой, web-дизайном,программированием. Увлекшись музыкой, он выступал под другой фамилией. Так, вПетербурге в составе группы Para bellum он был известен как Александр Молчанов.Женился Александр в 2010году. О его избраннице Елене Осокине практически ничего не известно. Попризнанию младшего Цоя, при знакомстве ей было совершенно неважно, чей он сын -что его и покорило.Виктор Цой очень любил сына. Видеться часто им, к сожалению,не удавалось – музыкант пропадал на гастролях. Но даже когда его брак сМарьяной распался и в жизни Виктора появилась Наталья Разлогова, он старалсяуделять сыну как можно больше внимания. Летом на два месяца забирал мальчика ксебе. Так же было и в 1990-м, ставшем последним годом его жизни.Вдова Виктора отсудила у музыкантов "Кино"авторские права на песни группы. Владельцами стали сын и отец музыканта, атакже одна из звукозаписывающих компаний. Александр заключил договор наиспользование фонограмм Цоя, однако в 2017-м его пришлось расторгать через судиз-за нарушений со стороны компании-посредника. Дошло до того, что емузапрещали использовать песни отца для исполняющего оркестровые версии этих композицийпроекта "Симфоническое кино".В прошлом году Александр представил сингл своего новогосольного проекта "Ронин" – песню "Шепот". А после выхода в свет мини-альбома слушателиотметили, что голоса сына и знаменитого отца очень похожи, пишет Teleprogramma.pro.