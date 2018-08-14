Александр Цой долгое время отказывался от участия в
проектах, связанных с именем его отца – знаменитого музыканта, лидера группы
Кино Виктора Цоя. По словам молодого человека, сложно жить, когда
тебя воспринимают как какую-то достопримечательность. Однако с
возрастом он изменил свою позицию и научился жить с этой частью своей биографии.
Александр Цой долгое время отказывался от участия в
проектах, связанных с именем его отца – знаменитого музыканта, лидера группы
"Кино" Виктора Цоя. По словам молодого человека, сложно жить, когда
тебя воспринимают как какую-то "достопримечательность". Однако с
возрастом он изменил свою позицию и научился жить с этой частью своей биографии.
Александр вспоминает, что его очень долго воспринимали лишь
как "сына того самого Цоя". И только годам к 25 он понял, что не
просто сын знаменитого отца, а личность, имеющая право на отдельную жизнь,
которая никого не касается.
Александру Викторовичу в августе исполнилось 33 года. Его
знаменитый отец погиб в автомобильной аварии в 1990 году, когда мальчику было
всего пять лет. Мать Александра, Марьяна, позже рассказывала, что в то роковое
утро 15 августа Виктор думал взять с собой на рыбалку сына, но мальчик
почему-то не захотел.
Марьяна сделала все возможное, чтобы оградить сына от прессы
и многочисленных фанатов Виктора Цоя. Она умерла от рака в 2005 году. А перед смертью взяла с 20-летнего сына обещание
– никогда не давать журналистам интервью.
В 15 лет Александр попросил у мамы денег на гитару. Марьяна
пыталась его отговорить, но гены, видимо, взяли свое. От отца ему передались и
способности к рисованию. Кроме того, Цой-младший изучал иностранные языки,
работал художником-оформителем, занимался журналистикой, web-дизайном,
программированием. Увлекшись музыкой, он выступал под другой фамилией. Так, в
Петербурге в составе группы Para bellum он был известен как Александр Молчанов.
Женился Александр в 2010
году. О его избраннице Елене Осокине практически ничего не известно. По
признанию младшего Цоя, при знакомстве ей было совершенно неважно, чей он сын -
что его и покорило.
Виктор Цой очень любил сына. Видеться часто им, к сожалению,
не удавалось – музыкант пропадал на гастролях. Но даже когда его брак с
Марьяной распался и в жизни Виктора появилась Наталья Разлогова, он старался
уделять сыну как можно больше внимания. Летом на два месяца забирал мальчика к
себе. Так же было и в 1990-м, ставшем последним годом его жизни.
Вдова Виктора отсудила у музыкантов "Кино"
авторские права на песни группы. Владельцами стали сын и отец музыканта, а
также одна из звукозаписывающих компаний. Александр заключил договор на
использование фонограмм Цоя, однако в 2017-м его пришлось расторгать через суд
из-за нарушений со стороны компании-посредника. Дошло до того, что ему
запрещали использовать песни отца для исполняющего оркестровые версии этих композиций
проекта "Симфоническое кино".
В прошлом году Александр представил сингл своего нового
сольного проекта "Ронин" – песню "Шепот". А после выхода в свет мини-альбома слушатели
отметили, что голоса сына и знаменитого отца очень похожи, пишет Teleprogramma.pro.