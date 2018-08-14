В американском Цинцинатти стартовал теннисный турнир с призовым фондом в 5,6 миллиона долларов. Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг соревнований.

В американском Цинцинатти стартовал теннисный турнир с призовым фондом в 5,6 миллиона долларов. Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг соревнований.Карен Хачанов играл с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом и добился победы в трех партиях — 2:6, 6:3, 6:2. Поединок продолжался 1 час 57 минут.Во втором круге Карен сыграет с американцем Сэмом Куэрри.