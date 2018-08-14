Стало известно
имя дочки 47-летней телеведущей, которая во второй раз стала мамой. Подробности
сообщили близкие к семье Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова источники.
Стало известно
имя дочки 47-летней телеведущей, которая во второй раз стала мамой. Подробности
сообщили близкие к семье Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова источники.
Супруги назвали дочь
Марией, передает Super.ru.
Имя малышке родители выбрали совместно.
Напомним, о том, что ведущая родила девочку, стало известно 13 августа. У Леры
уже есть сын – 28-летний Жан, который в мае сделал Кудрявцеву бабушкой.
Мальчика назвали Львом.
На странице в Instagram знаменитость опубликовала трогательное
фото, которое подписала: "Доченька!". В комментариях к публикации друзья,
коллеги и поклонники поздравили Леру с радостным событием и пожелали маме и
новорожденной малышке здоровья.
Также звезда сообщила, что хорошо чувствует себя после
родов. Но ведущая все-таки переживает из-за своего
внешнего вида. По словам знаменитости, она пока еще выглядит
несколько полнее, чем раньше.
Как писали Dni.Ru, судя по всему, в декретный отпуск ведущая программы "Секрет на миллион"
уходить не собирается. Уже скоро она вернется к съемкам и фотосессиям. Напомним,
первые слухи о беременности теледивы появились еще зимой, когда поклонники
заметили у звезды округлившийся животик.