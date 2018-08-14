Стало известно имя дочки 47-летней телеведущей, которая во второй раз стала мамой. Подробности сообщили близкие к семье Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова источники.

Стало известноимя дочки 47-летней телеведущей, которая во второй раз стала мамой. Подробностисообщили близкие к семье Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова источники.Супруги назвали дочьМарией, передает Super.ru.Имя малышке родители выбрали совместно.Напомним, о том, что ведущая родила девочку, стало известно 13 августа. У Лерыуже есть сын – 28-летний Жан, который в мае сделал Кудрявцеву бабушкой.Мальчика назвали Львом.На странице в Instagram знаменитость опубликовала трогательноефото, которое подписала: "Доченька!". В комментариях к публикации друзья,коллеги и поклонники поздравили Леру с радостным событием и пожелали маме иноворожденной малышке здоровья.Также звезда сообщила, что хорошо чувствует себя послеродов. Но ведущая все-таки переживает из-за своеговнешнего вида. По словам знаменитости, она пока еще выглядитнесколько полнее, чем раньше.Как писали Dni.Ru, судя по всему, в декретный отпуск ведущая программы "Секрет на миллион"уходить не собирается. Уже скоро она вернется к съемкам и фотосессиям. Напомним,первые слухи о беременности теледивы появились еще зимой, когда поклонникизаметили у звезды округлившийся животик.