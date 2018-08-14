Вокалистка Лайма Вайкуле пояснила при каких условиях приедет в Крым. Артистка готова сделать это бесплатно.

Вокалистка Лайма Вайкуле пояснила при каких условиях приедетв Крым. Артистка готова сделать это бесплатно.Лайма готова появиться на полуострове в случае отменыдискриминационных мер, введенных против России в связи с его присоединением. "Какснимут санкции, я тут же приеду в Крым с большим удовольствием, бесплатно, идело вообще не в деньгах", – сообщила артистка в эфире телеканала "Россия 1".Добавим, что супруг Вайкуле Андрей Ластовский в эфире радио "Комсомольская правда" встал на еезащиту. Мужчина заявил, что скандал вокругвысказывания Лаймы раздула пресса. "На пресс-конференции спросили: "А вы вКрым поедете выступать?" Она говорит: "Нет, нам запрещено". Тогда ее спрашиваютчерез какое-то время: "А за большие деньги поехали бы?" Она говорит: "Нет, намзапрещено". Вот все, что она сказала. Каждый интерпретирует, как говорится, вмеру своей испорченности. Она ничего плохого не сказала. Со своим зрителем,слушателем она поступает честно. Если жителям Евросоюза горячо не рекомендуютехать, почему она должна ехать?" – рассказал Ластовский.Андрей отметил, что после той злополучной пресс-конференции многиепытаются унизить его супругу. При этом мужчина отмечает, что у них нет претензийк звездам, которые как-либо высказались по этому поводу. "Мы всех любим – иколлег наших артистов, которые, может быть, в данный момент странно себя ведут,и вообще всех людей: и украинцев, и латышей, и американцев, и израильтян, всех",– добавил Ластовский.Напомним, ЛаймаВайкуле заявила, что не поедет в Крым ни за какой гонорар. Она добавила, чтодля европейцев посещение российского полуострова якобы находится под запретом.Высказывание звезды вызвало большой общественный резонанс.