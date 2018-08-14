Вокалистка Лайма Вайкуле пояснила при каких условиях приедет
в Крым. Артистка готова сделать это бесплатно.
Вокалистка Лайма Вайкуле пояснила при каких условиях приедет
в Крым. Артистка готова сделать это бесплатно.
Лайма готова появиться на полуострове в случае отмены
дискриминационных мер, введенных против России в связи с его присоединением. "Как
снимут санкции, я тут же приеду в Крым с большим удовольствием, бесплатно, и
дело вообще не в деньгах", – сообщила артистка в эфире телеканала "Россия 1".
Добавим, что супруг Вайкуле Андрей Ластовский в эфире радио "Комсомольская правда" встал на ее
защиту. Мужчина заявил, что скандал вокруг
высказывания Лаймы раздула пресса. "На пресс-конференции спросили: "А вы в
Крым поедете выступать?" Она говорит: "Нет, нам запрещено". Тогда ее спрашивают
через какое-то время: "А за большие деньги поехали бы?" Она говорит: "Нет, нам
запрещено". Вот все, что она сказала. Каждый интерпретирует, как говорится, в
меру своей испорченности. Она ничего плохого не сказала. Со своим зрителем,
слушателем она поступает честно. Если жителям Евросоюза горячо не рекомендуют
ехать, почему она должна ехать?" – рассказал Ластовский.
Андрей отметил, что после той злополучной пресс-конференции многие
пытаются унизить его супругу. При этом мужчина отмечает, что у них нет претензий
к звездам, которые как-либо высказались по этому поводу. "Мы всех любим – и
коллег наших артистов, которые, может быть, в данный момент странно себя ведут,
и вообще всех людей: и украинцев, и латышей, и американцев, и израильтян, всех",
– добавил Ластовский.
Напомним, Лайма
Вайкуле заявила, что не поедет в Крым ни за какой гонорар. Она добавила, что
для европейцев посещение российского полуострова якобы находится под запретом.
Высказывание звезды вызвало большой общественный резонанс.