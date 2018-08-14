Украинка Яна Беляева, которая, как говорят, является
любовницей мужа певицы Ани Лорак, прокомментировала скандал
со своим участием. Красотка уверяет, что с супругом звезды – Муратом Налчаджиоглу
ее связывает
исключительно дружба.
Украинка Яна Беляева, которая, как говорят, является
любовницей мужа певицы Ани Лорак, прокомментировала скандал
со своим участием. Красотка уверяет, что с супругом звезды – Муратом Налчаджиоглу
ее связывает
исключительно дружба.
Яна клянется, что никогда не состояла в интимных отношениях с мужем звезды. "Я уже давно его знаю. Года три. У меня есть хороший друг,
он также хороший друг Мурата. У нас с ним (Муратом. – Прим. ред.) дружеские
отношения. Видимся нечасто, в компании", – сообщила Яна.
Также она отмечает,
что на видео из караоке-клуба, которое и стало причиной громкого скандала, на
самом деле другая девушка. "Там не видно, что это я. Просто кто-то написал, что это я,
а там не видно, там темно и ничего не видно", – уверяет Беляева. Однако, по ее
мнению, пара, на видео из питейного заведения, судя по всему, знакома очень
близко и явно флиртует.
Беляева намекнула, что недавно у нее начались новые
отношения, в которых она счастлива. Больше комментировать ситуацию она не хочет,
сообщает ТСН.
Напомним, что Яна стала героем светских хроник после того,
как засветилась в караоке-клубе с супругом Лорак. Мурат нежно обнимал Беляеву и
даже поглаживал ее по внутренней стороне бедра. Посетители заведения записали
нежное воркование парочки на камеру мобильного, после чего позорная видеозапись
попала в Сеть, наделав много шума.
После появились слухи, о том, что супруг певицы давно общается
с девушкой. Он снял для нее квартиру и оплатил несколько пластических
операций. Также в ряде СМИ были опубликованы фамилия и имя соперницы Ани Лорак,
обнародованы ее личные фото.