Украинка Яна Беляева, которая, как говорят, является любовницей мужа певицы Ани Лорак, прокомментировала скандал со своим участием. Красотка уверяет, что с супругом звезды – Муратом Налчаджиоглу ее связывает исключительно дружба.

Украинка Яна Беляева, которая, как говорят, являетсялюбовницей мужа певицы Ани Лорак, прокомментировала скандалсо своим участием. Красотка уверяет, что с супругом звезды – Муратом Налчаджиоглуее связываетисключительно дружба.Яна клянется, что никогда не состояла в интимных отношениях с мужем звезды. "Я уже давно его знаю. Года три. У меня есть хороший друг,он также хороший друг Мурата. У нас с ним (Муратом. – Прим. ред.) дружескиеотношения. Видимся нечасто, в компании", – сообщила Яна.Также она отмечает,что на видео из караоке-клуба, которое и стало причиной громкого скандала, насамом деле другая девушка. "Там не видно, что это я. Просто кто-то написал, что это я,а там не видно, там темно и ничего не видно", – уверяет Беляева. Однако, по еемнению, пара, на видео из питейного заведения, судя по всему, знакома оченьблизко и явно флиртует.Беляева намекнула, что недавно у нее начались новыеотношения, в которых она счастлива. Больше комментировать ситуацию она не хочет,сообщает ТСН.Напомним, что Яна стала героем светских хроник после того,как засветилась в караоке-клубе с супругом Лорак. Мурат нежно обнимал Беляеву идаже поглаживал ее по внутренней стороне бедра. Посетители заведения записалинежное воркование парочки на камеру мобильного, после чего позорная видеозаписьпопала в Сеть, наделав много шума.После появились слухи, о том, что супруг певицы давно общаетсяс девушкой. Он снял для нее квартиру и оплатил несколько пластическихопераций. Также в ряде СМИ были опубликованы фамилия и имя соперницы Ани Лорак,обнародованы ее личные фото.