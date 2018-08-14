Украинские журналисты придумали новый ход в информационной войне с Россией. На этот раз в СМИ началась вакханалия по поводу двойников Владимира Путина.

Украинские журналисты придумали новый ход в информационной войнес Россией. На этот раз в СМИ началась вакханалия по поводу двойников ВладимираПутина.Из-за огромного количества двойников на данный момент уженикто точно не знает, как выглядит настоящий президент России Владимир Путин,со знанием дела заявил украинским работникам пера российский адвокат иправозащитник Николай Полозов."Весьма сложно сказать, где настоящий Путин. Оченьмного конспирологических версий. Не исключаю, что за более чем 18 лет моглинайти достаточное количество персонажей, которые способны выполнять эту роль,когда необходимо общение с людьми", – сказал юрист, внезапно переквалифицировавшийсяв физиономиста.Стоит напомнить, что господин Полозов стал известен послеработы с резонансными делами Pussy Riot, Надежды Савченко, Алексея Навального иСергея Удальцова.Десять дней украинское издание "Обозреватель"писало, что Владимир Путин во время визита в Крым предстал сразу в двухобразах, которые разительно отличаются. Это подметил заместитель директораАгентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий. Два фото для сравнения онвыложил на своей странице в Facebook, но даже беглого взгляда на снимки хватит,чтобы понять, что президент снят в двух разных костюмах.Тогда же журналисты "Обозревателя" обратились закомментарием к известному, как они утверждают, астропсихологу Валентине Виттрок.Она проанализировала фото и видео с мероприятий, на которых присутствовалПутин, и отметила, что они доказывают факт наличия двойников у президента.Астролог договорилась до того, что один из "путиных" – бурят понациональности.До этого еще один российский либеральный журналист, главныйредактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявлял, что упрезидента России вполне могут быть двойники, однако маловероятно то, что онбудет им доверять выполнение его роли.Из всего этого многообразия псевдоэкспертных мнений можносделать вывод, что злопыхатели просто завидуют. Ведь Владимир Путин, в отличиеот своего украинского коллеги Петра Порошенко, не боится предстать в совершенноразных образах – он умеет управлять машинами и самолетами, может без страхавзлететь на дельтаплане и опуститься на дно моря.