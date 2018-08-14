Московский Спартак не смог пробиться в раунд плей-офф Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч греческому ПАОКу. Уступив в Салониках 2:3, красно-белые довольствовались нулевой ничьей в Москве.

Московский "Спартак" не смог пробиться в раунд плей-офф Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч греческому ПАОКу. Уступив в Салониках 2:3, красно-белые довольствовались нулевой ничьей в Москве.Тем не менее, главный тренер "Спартака" Массимо Каррера нашел добрые слова для своей команды. " Прежде чем ответить, на все ваши вопросы, я хочу сказать, что горжусь своей командой. И тем, что она показала сегодня на поле. В этих двух матчах у нас было 20 минут провала которые и привели к поражению в первой игре. Сегодня я ничего не могу предъявить команде. Мы играли 70 минут в меньшинстве и сделали все ради победы. Поэтому ни на что не могу сегодня жаловаться", — приводит слова Карреры "Спорт-Экспресс".Во многом игру "Спартака" надломило удаление Луиза Адриано в первом тайме. Массимо Каррера не стал критиковать бразильского нападающего "Потому я не видел этот момент, не разглядел. Адриано всегда отдавался команде на 100 процентов, не могу его карать".Итальянский специалист не считает сезон "Спартака" скомканным. " Почему он должен быть скомкан? Мы в Лиге Европы. Не могу понять, по какой причине он должен быть скомкан? Я доволен теми игроками, которые у меня есть на сегодняшний день. И еще раз напомню, что мы играли 70 минут в меньшинстве! И сыграли в хороший футбол".Коллега Карреры главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу считает, что его команда показала хороший футбол. "Считаю, мы показали хорошую игру, атаковали и создавали моменты. "Спартак" же сегодня не создавал много шансов, он постоянно выполнял неэффективные навесы и забросы. Это говорит о качестве нашей игры. Вы задаете провокационные вопросы. Факт остается фактом: мы прошли дальше и заслужили этот успех".