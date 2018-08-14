Ученые обнаружили маркеры, по которым можно предсказать скорую смерть. Установить приближение конца можно с точностью до четырех дней.

Ученые обнаружили маркеры, по которым можно предсказать скоруюсмерть. Установить приближение конца можно с точностью до четырех дней.Молекулярные маркеры, обнаруженные учеными Оклендскогоуниверситета, связаны с циркадными ритмами – колебаниями интенсивностиразличных биологических процессов, связанными со сменой дня и ночи. Исследованияпроводились на плодовых мушках Drosophila melanogaster.Давно известно, что нарушение суточных ритмов провоцируетразвитие возрастных заболеваний. А правильныйсуточный ритм, напротив, увеличивает продолжительность жизни и уменьшает рискзаболевания раком. Однако с возрастом у человека возникают сдвиги в циклах сон– бодрствование.Биологические часы организма формируются из множества взаимодействующихнервных клеток-осцилляторов. С их работой и связаны суточные колебанияинтенсивности биологических процессов. У человека за эти процессы отвечаетпередняя область гипоталамуса, а у плодовых мушек – кластер из приблизительно150 нейронов и периферийные осцилляторы.Чем же обусловлено старение – дефектами в центральных биологических часахили же ослаблением синхронизации периферийных систем? Ответ ученые искали,изучая работу двух ключевых генов – PERIOD и TIMELESS – которые обеспечиваютработу циркадных ритмов у плодовых мушек.Выяснилось, что, когда оба гена во всем организме мушекувеличивали свою активность и сбивались с ритма, до смерти насекомых оставалосьвсего четыре дня. Зависимость оказалась верной как для старых мушек, так и дляюных, передает со ссылкой на Scientific Reports.