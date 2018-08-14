Ученые обнаружили маркеры, по которым можно предсказать скорую
смерть. Установить приближение конца можно с точностью до четырех дней.
Ученые обнаружили маркеры, по которым можно предсказать скорую
смерть. Установить приближение конца можно с точностью до четырех дней.
Молекулярные маркеры, обнаруженные учеными Оклендского
университета, связаны с циркадными ритмами – колебаниями интенсивности
различных биологических процессов, связанными со сменой дня и ночи. Исследования
проводились на плодовых мушках Drosophila melanogaster.
Давно известно, что нарушение суточных ритмов провоцирует
развитие возрастных заболеваний. А правильный
суточный ритм, напротив, увеличивает продолжительность жизни и уменьшает риск
заболевания раком. Однако с возрастом у человека возникают сдвиги в циклах сон
– бодрствование.
Биологические часы организма формируются из множества взаимодействующих
нервных клеток-осцилляторов. С их работой и связаны суточные колебания
интенсивности биологических процессов. У человека за эти процессы отвечает
передняя область гипоталамуса, а у плодовых мушек – кластер из приблизительно
150 нейронов и периферийные осцилляторы.
Чем же обусловлено старение – дефектами в центральных биологических часах
или же ослаблением синхронизации периферийных систем? Ответ ученые искали,
изучая работу двух ключевых генов – PERIOD и TIMELESS – которые обеспечивают
работу циркадных ритмов у плодовых мушек.
Выяснилось, что, когда оба гена во всем организме мушек
увеличивали свою активность и сбивались с ритма, до смерти насекомых оставалось
всего четыре дня. Зависимость оказалась верной как для старых мушек, так и для
юных, передает со ссылкой на Scientific Reports.