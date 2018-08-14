Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении мэра Оренбурга Евгения Арапова.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении мэра Оренбурга Евгения Арапова.
Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, градоначальник подозревается в получении взятки и на прошлой неделе в его служебном кабинете был проведен обыск.
В данное время Арапов лечится в больнице, а после того, как его выпишут, следствие намерено ходатайствовать о мере пресечения.
При этом в пресс-службе администрации города заявили, что Арапов готов сотрудничать с правоохранительными органами в рамках расследования уголовного дела против своего заместителя.
10 августа Ленинский районный суд Оренбурга отправил в СИЗО вице-мэра по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадия Борисова.
Замглавы Оренбурга был задержан 8 августа с поличным при получении взятки в два миллиона рублей от генерального директора строительной компании, в обмен на свое покровительство в данной сфере.
В СКР не исключают, что Борисов регулярно собирал "дань" с предпринимателей, специализирующихся на строительном бизнесе.