С чужой банковской карты мужчина незаконно похитил 45 тысяч рублей, расплачиваясь ей за свои покупки.

9 августа текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило заявление от 61-летнего жителя Ростовской области о снятии с его карты неустановленным лицом денежных средств в сумме 45 тысяч рублей.Полицейские установили, что 7 августа с банковской карты потерпевшего было произведено значительное количество операций по списанию денежных средств. Потерпевший предположил, что утерять карту он мог в автомобиле такси, которым воспользовался, чтобы вернуться домой.В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 43-летнего водителя такси.Задержанный пояснил, что в ночь с 6 на 7 августа возил потерпевшего по городу. Так как пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения, то, подъехав к банкомату, он проследовал вместе с ним, чтобы помочь, по просьбе самого 61-летнего мужчины, снять деньги. В этот момент фигурант запомнил вводимый владельцем карты код. Далее, высадив потерпевшего в указанном месте, таксист обнаружил на заднем сиденье автомобиля оставленную им пластиковую карту.Вместо того, чтобы вернуть карту, мужчина решил расплатиться ей за личные покупки в нескольких торговых точках.10 августа следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении 43-летнего муромлянина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).Подозреваемый полностью возместил причиненный потерпевшему материальный ущерб. Расследование уголовного дела продолжается.