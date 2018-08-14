За непривлечение к ответственности мужчина предложил участковому уполномоченному полиции ОМВД России по району Гольяново взятку в размере 10 тысяч рублей...

Участковые уполномоченный УВД по ВАО совместно с сотрудниками ОЭБиПК УВД по ВАО г. Москвы в помещении продуктового магазина, расположенного на Щелковском шоссе, задержали мужчину по подозрению в мелком взяточничестве.Установлено, что 58-летний житель столицы, ранее совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». За непривлечение к ответственности мужчина предложил участковому уполномоченному полиции ОМВД России по району Гольяново взятку в размере 10 тысяч рублей. Полицейский предупредил нарушителя об уголовной ответственности за дачу взятки, однако тот не отказался от своих намерений и передал деньги инспектору.Полицейский незамедлительно сообщил об инциденте своему руководству, после чего подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.Отделом дознания ОМВД России по району Гольяново возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73