В ходе обследования квартиры подозреваемого на улице Борисовские пруды оперативники обнаружили и изъяли свыше 300 единиц предметов, внешне похожих на патроны...

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по ЮАО задержан житель столицы по подозрению в незаконном хранении и сбыте боеприпасов.Полицейские в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 64-летнего ранее судимого москвича. В ходе обследования квартиры подозреваемого на улице Борисовские пруды оперативники обнаружили и изъяли свыше 300 единиц предметов, внешне похожих на патроны. Согласно результатам экспертизы часть из них признана самодельными, часть - изготовлена заводским способом и являются штатными боеприпасами к различному огнестрельному оружию.Отделением дознания ОМВД России по району Братеево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22