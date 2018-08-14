Найден способ борьбы со злокачественными опухолями, не
поддающимися лечению. Смертельный недуг можно победить, активируя определенный
вид белков.
Найден способ борьбы со злокачественными опухолями, не
поддающимися лечению. Смертельный недуг можно победить, активируя определенный
вид белков.
Исследование провели американские ученые из Калифорнийского
университета Сан-Франциско. Ученые отметили, что около 50% случаев рака
возникают в результате нарушения сигнальных путей, контролирующих рост клеток.
Одним из путей, играющих роль в процессе образования
злокачественных опухолей, является так называемый MAPK/ERK. В здоровом
организме его активность сдерживает определенный вид белков – NF1.
В то же время, мутации в генах, которые кодируют компоненты
сигнального пути, могут привести к интенсивному росту клеток и развитию
опухоли. Ранее попытки разработки препаратов, нейтрализующих MAPK/ERK,
потерпели неудачу. Главная проблема в том, что в злокачественных тканях образуются
обходные сигнальные пути.
Исследователи вспомнили об одной гипотезе, согласно которой
из-за мутаций компоненты пути становятся чувствительными к химическому
воздействию. И создали экспериментальное соединение, которое назвали RMC-4550.
Результат применения экспериментального препарата превзошел
ожидания. Раковые клетки, в которых имелись мутации в генах NF1, останавливали
свой рост, сообщает портал MedicalXpress.
Dni.ru писали о том, что специалисты Института изучения старения имени Лейбница в Йене выявили белок в организме женщин, воздействие на который спасет их от рака груди. Избавить женщин от печальной участи должен препарат, который позволит воздействовать на белок
TRPS1, повышенное содержание которого в тканях организма подавляет деятельность здоровых клеток. Препарат должен прекратить активную выработку белка организмом.