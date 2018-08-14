Найден способ борьбы со злокачественными опухолями, не поддающимися лечению. Смертельный недуг можно победить, активируя определенный вид белков.

Найден способ борьбы со злокачественными опухолями, неподдающимися лечению. Смертельный недуг можно победить, активируя определенныйвид белков.Исследование провели американские ученые из Калифорнийскогоуниверситета Сан-Франциско. Ученые отметили, что около 50% случаев ракавозникают в результате нарушения сигнальных путей, контролирующих рост клеток.Одним из путей, играющих роль в процессе образованиязлокачественных опухолей, является так называемый MAPK/ERK. В здоровоморганизме его активность сдерживает определенный вид белков – NF1.В то же время, мутации в генах, которые кодируют компонентысигнального пути, могут привести к интенсивному росту клеток и развитиюопухоли. Ранее попытки разработки препаратов, нейтрализующих MAPK/ERK,потерпели неудачу. Главная проблема в том, что в злокачественных тканях образуютсяобходные сигнальные пути.Исследователи вспомнили об одной гипотезе, согласно которойиз-за мутаций компоненты пути становятся чувствительными к химическомувоздействию. И создали экспериментальное соединение, которое назвали RMC-4550.Результат применения экспериментального препарата превзошеложидания. Раковые клетки, в которых имелись мутации в генах NF1, останавливалисвой рост, сообщает портал MedicalXpress.Dni.ru писали о том, что специалисты Института изучения старения имени Лейбница в Йене выявили белок в организме женщин, воздействие на который спасет их от рака груди. Избавить женщин от печальной участи должен препарат, который позволит воздействовать на белокTRPS1, повышенное содержание которого в тканях организма подавляет деятельность здоровых клеток. Препарат должен прекратить активную выработку белка организмом.