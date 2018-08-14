Аналитическая фирма DisplayMate назвала смартфон с лучшим экраном из представленных на рынке. Самым качественным в мире был признан дисплей Galaxy Note9 — флагманского планшетофона Samsung, показанного на прошлой неделе.

Аналитическая фирма DisplayMate назвала смартфон с лучшим экраном из представленных на рынке. Самым качественным в мире был признан дисплей Galaxy Note9 — флагманского планшетофона Samsung, показанного на прошлой неделе.6,4-дюймовая SuperAMOLED-панель оказалась лучшей по всем показателям, включая точность передачи цветов, яркость и углы обзора. Как говорится в докладе, пиковая яркость экрана новинки на 27% выше, чем у прошлогоднего Note8, а самый высокий уровень контрастности — на 32% больше при максимальной яркости.Флагман обладает пиковой яркостью в 1020 нит — чуть ниже, чем у Note8 и Galaxy S9, однако при отображении полностью белого изображения яркость равна 710 нит, что лучше обоих предыдущих устройств Samsung.”Роскачество: Samsung теснит Apple в рейтинге лучших смартфонов читайте такжеЭксперты DisplayMate заключили, что дисплей Note9 — "самый инновационный и высокопроизводительный, который мы когда-либо тестировали в лаборатории". Более того, по итогам исследования он оказался вторым (после Galaxy S9) смартфоном, набравшим максимальное количество баллов во всех категориях.