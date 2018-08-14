Участница Дома-2 Ольга Жарикова раскрыла причину разлада в семье Блюменкранц. Оказывается, всему виной финансовый вопрос.

Участница "Дома-2" Ольга Жарикова раскрыла причину разлада в семье Блюменкранц. Оказывается, всему виной финансовый вопрос."Не знаю, правда это или нет, но я слышала, что проблема в Валере. Говорят, что он не работает, и семье не хватает денег", – заявила звезда телестройки в беседе с dom2magazine.При этом Жарикова убеждена, что Тата преувеличивает. "Она говорит, что не хватает денег на ребенка. Хотя сама ходит исключительно в дорогих вещах, красят ее профессиональные визажисты, у нее сделанные зубы и губы. Странно как-то, не правда? Валера хороший парень, и он достоин большего", – отметила Ольга.Официально супруги пока не объявили о причине развода. Однако слухи ходят самые разные, большинство фанатов пары уверено, что провинился Валера.Сам жеБлюменкранц молчать не стал высказался. Валерий напал на жену с упреками. По словам звезды "Дома-2", супруга отобрала у него дочь. Из-за расставания с малышкой Бетти отец очень страдает. "Друзья, подскажите, пожалуйста, как можно видеться с любимой дочуркой, если жена запрещает и не дает ребенка?" – написал Валера в своем микроблоге.Как писали Dni.Ru, о разводе Таты и Валерия стало известно 12 августа. Тогда блондинка заявила, что у нее с мужем есть серьезные разногласия, которые не позволяют им больше быть вместе. Позже Тата объявила, что Валера умер для нее.