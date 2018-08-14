14.08.2018

2018-08-14 20:55:28

Названы самые комфортные для жизни города

Исследовательская организация The Economist составила рейтинг самых удобных для проживания городов мира. Список возглавили Вена, Мельбурн и Осака.



Столица Австрии показала практически идеальный результат, набрав 99,1 баллов из 100 возможных, передает . Сообщается, что единственный пункт, по которому Вена не набрала максимум, это окружающая среда и культура. Стоит отметить, что среди других параметров оценки были уровень образования, здравоохранения, развитие инфраструктуры, а также безопасные условия для жизни.