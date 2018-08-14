О защите сотрудниками полиции природных богатств и биологических ресурсов от незаконной добычи, а также о многом другом читайте в свежем номере журнала «Полиция России».

Не дать разграбить природные богатстваЗащита природных богатств и биологических ресурсов от незаконной добычи, а, порой, жестокого и бездумного уничтожения – одна из важнейших обязанностей государства. Немаловажная роль в решении этой задачи отводится органам внутренних дел. О подробностях в статье, начальника 10-го отдела Управления «Р» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России майора полиции Ильи МИЩЕРИНА.Выстроить верный маршрутЭто учреждение работает не только в интересах МВД России. В числе его «подопечных» ФСБ России, ФСИН России, Росгвардия, в которых подобных структур и служб нет. О том, как сотрудникам ФКУ «Главный центр специальных перевозок МВД России» удается достичь максимального эффекта в своей работе и при этом экономить средства, выделяемые из федерального бюджета, рассказал его начальник полковник внутренней службы Сергей Лыков.«Интересен сам себе – интересен другим»Российский актер и режиссер Евгений Серов рассказал, как реализовал свою мечту об идеальном страже правопорядка.Эти и другие материалы читайте в печатной версии № 8 журнала «Полиция России», а также на интернет-странице издания.