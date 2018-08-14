Поющая телеведущая Ольга Бузова расширяет свою бизнес-империю.
Артистка откроет второй ресторан быстрого питания.
Поющая телеведущая Ольга Бузова расширяет свою бизнес-империю.
Артистка откроет второй ресторан быстрого питания.
В начале лета Ольга решила попробовать себя в новом
качестве и открыла собственную закусочную, которая носит название BUZfood.
Бистро разместилось на Цветном бульваре в Москве и быстро приобрело
популярность у жителей столицы. А уж для фанатов Бузовой это место стало
настоящей Меккой.
Поющая телеведущая решила не останавливаться на достигнутом.
В блажащее время звезда планирует распахнуть для посетителей двери нового ресторана.
"Нам было очень важно выбрать правильное место для заведения. Все-таки
подготовка к открытию первого ресторана шла два года, и второй не должен был ему
уступать по уровню. Дизайн будет схожим, это все-таки франшиза. Меню также
будет похожим, но свою изюминки у второго ресторана все-таки присутствуют", – сообщил
представитель Бузовой журналисту StarHit.
В подготовке заведения к открытию Ольга принимает непосредственнее
участие. Она с особой тщательностью отбирает поставщиков продуктов, ведь для
нее очень важно, чтобы ее поклонники смогли вкусно поесть.
Отметим, что новая инициатива Ольги может нанести сокрушительный удар по
бизнесу рэпера Тимати, который он создал, судя по всему, чтобы обеспечить себе безбедную старость. Все дело в том, что еще один BUZfood будет располагаться
на Новом Арбате, в двух шагах от заведения артиста – Black Star Burger, которое
тоже специализируется на фаст-фуде. Теперь у Тимати появится новый конкурент,
что может сказаться на его доходах, ведь часть клиентов может просто-напросто уйти
к Ольге.