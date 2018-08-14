Поющая телеведущая Ольга Бузова расширяет свою бизнес-империю. Артистка откроет второй ресторан быстрого питания.

Поющая телеведущая Ольга Бузова расширяет свою бизнес-империю.Артистка откроет второй ресторан быстрого питания.В начале лета Ольга решила попробовать себя в новомкачестве и открыла собственную закусочную, которая носит название BUZfood.Бистро разместилось на Цветном бульваре в Москве и быстро приобрелопопулярность у жителей столицы. А уж для фанатов Бузовой это место сталонастоящей Меккой.Поющая телеведущая решила не останавливаться на достигнутом.В блажащее время звезда планирует распахнуть для посетителей двери нового ресторана."Нам было очень важно выбрать правильное место для заведения. Все-такиподготовка к открытию первого ресторана шла два года, и второй не должен был емууступать по уровню. Дизайн будет схожим, это все-таки франшиза. Меню такжебудет похожим, но свою изюминки у второго ресторана все-таки присутствуют", – сообщилпредставитель Бузовой журналисту StarHit.В подготовке заведения к открытию Ольга принимает непосредственнееучастие. Она с особой тщательностью отбирает поставщиков продуктов, ведь длянее очень важно, чтобы ее поклонники смогли вкусно поесть.Отметим, что новая инициатива Ольги может нанести сокрушительный удар побизнесу рэпера Тимати, который он создал, судя по всему, чтобы обеспечить себе безбедную старость. Все дело в том, что еще один BUZfood будет располагатьсяна Новом Арбате, в двух шагах от заведения артиста – Black Star Burger, котороетоже специализируется на фаст-фуде. Теперь у Тимати появится новый конкурент,что может сказаться на его доходах, ведь часть клиентов может просто-напросто уйтик Ольге.