На стадионе "Открытие Арена" прошел матч между футбольными командами «Спартак» (г. Москва) и «ПАОК» (Греция).

Сегодня, на стадионе "Открытие Арена" прошел матч между футбольными командами «Спартак» (г. Москва) и «ПАОК» (Греция). Сотрудники столичной полиции во взаимодействии с представителями Росгвардии приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан в ходе подготовки и проведения футбольного матча. Происшествий и грубых нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено.