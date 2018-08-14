В содеянном раскаялась. Во Владимире женщине вынесли приговор за незаконное приобретение и сбыт сильнодействующих веществ. Суд признал ее виновной в 3 преступлениях.

В содеянном раскаялась. Во Владимире женщине вынесли приговор за незаконное приобретение и сбыт сильнодействующих веществ. Суд признал ее виновной в 3 преступлениях. В ходе следствия выяснилось, что женщина вместе с единомышленниками продавала сильнодействующее средство, которое входит в состав препаратов для похудения. Всего члены этой преступной группы с мая 2014 по май 2017 совершили 6 тяжких преступлений. Но поскольку фигурантка этой истории участвовала лишь в 2 эпизодах, да еще и во всем раскаялась, суд наказал ее условно на 3,5 года.