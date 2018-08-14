За последние сутки во Владимирской области произошло 2 крупных лесных пожара. По данным МЧС, в Судогодском районе лесной пожар охватил 0,4 Га, к его тушению привлеклось 3 единицы техники, пожар тушили 3 часа.

За последние сутки во Владимирской области произошло 2 крупных лесных пожара. По данным МЧС, в Судогодском районе лесной пожар охватил 0,4 Га, к его тушению привлеклось 3 единицы техники, пожар тушили 3 часа. Также стихия бушевала и в национальном парке "Мещера", там огонь охватил 0,8 Га. Для тушения пожара привлеклось 14 единиц техники, пожар был устранен за 4 часа. С начала пожароопасного сезона 2018 года в лесах Владимирской области зафиксировано уже 55 возгораний на общей площади в 94 гектара.