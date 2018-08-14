Родственники и друзья певицы Софии Ротару уверены, что она поставила крест на своей личной жизни. Артистка сильно любила своего погибшего мужа и остается до сих пор ему верна.

Родственники и друзья певицы Софии Ротару уверены, что онапоставила крест на своей личной жизни. Артистка сильно любила своего погибшегомужа и остается до сих пор ему верна.Поклонники были уверены, что после потери супруга АнатолияЕвдокименко Ротару не долго будет одна. Ведь приблизиться к звезде мечтаютмногие состоятельные мужчины-ровесники. Однако сама София Михайловна обухажерах даже не думает."Уверен, что предложений у нее было бы немало. Толькосвистни – прибежали бы разные мужчины. Но сейчас Софии Михайловне – это ненужно. Она ведет очень закрытый, почти затворнический образ жизни, никуда неходит, в тусовках участия не принимает. На банкетах и в ресторанах ее тоже неувидишь. Только дом, дом и дом. Ей нравится такой образ жизни. Она даже оченьмало гастролирует сейчас", – цитирует концертного директора звезды СергеяЛаврова .Добавим, что в недавнем интервью младшая сестра Ротару Аурикарассказала, как сильно София Михайловна переживала потерю любимого. После трагедии Ротару на полгода пропала сэкранов. Она перестала сниматься и давать концерты. Звезда замкнулась в себе инаотрез отказывалась петь.Ежедневно, как на работу, София Михайловна ходила накладбище. Часами она мысленно беседовала с умершим супругом. Из депрессивногосостояния звезду вытащил сын. Юноша сказал: "Мама, нужно идтиработать. Давай посвятим отцу новые песни! Пусть он за нас порадуетсяТАМ". И убедил Соню снова начать петь..." – поведала Аурика.Напомним, что София Ротару и Анатолий Евдокименко прожили всогласии 34 года. Артистка подарила мужу сына, которого нарекли Русланом.