Родственники и друзья певицы Софии Ротару уверены, что она
поставила крест на своей личной жизни. Артистка сильно любила своего погибшего
мужа и остается до сих пор ему верна.
Родственники и друзья певицы Софии Ротару уверены, что она
поставила крест на своей личной жизни. Артистка сильно любила своего погибшего
мужа и остается до сих пор ему верна.
Поклонники были уверены, что после потери супруга Анатолия
Евдокименко Ротару не долго будет одна. Ведь приблизиться к звезде мечтают
многие состоятельные мужчины-ровесники. Однако сама София Михайловна об
ухажерах даже не думает.
"Уверен, что предложений у нее было бы немало. Только
свистни – прибежали бы разные мужчины. Но сейчас Софии Михайловне – это не
нужно. Она ведет очень закрытый, почти затворнический образ жизни, никуда не
ходит, в тусовках участия не принимает. На банкетах и в ресторанах ее тоже не
увидишь. Только дом, дом и дом. Ей нравится такой образ жизни. Она даже очень
мало гастролирует сейчас", – цитирует концертного директора звезды Сергея
Лаврова .
Добавим, что в недавнем интервью младшая сестра Ротару Аурика
рассказала, как сильно София Михайловна переживала потерю любимого. После трагедии Ротару на полгода пропала с
экранов. Она перестала сниматься и давать концерты. Звезда замкнулась в себе и
наотрез отказывалась петь.
Ежедневно, как на работу, София Михайловна ходила на
кладбище. Часами она мысленно беседовала с умершим супругом. Из депрессивного
состояния звезду вытащил сын. Юноша сказал: "Мама, нужно идти
работать. Давай посвятим отцу новые песни! Пусть он за нас порадуется
ТАМ". И убедил Соню снова начать петь..." – поведала Аурика.
Напомним, что София Ротару и Анатолий Евдокименко прожили в
согласии 34 года. Артистка подарила мужу сына, которого нарекли Русланом.