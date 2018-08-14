В Москве проходит ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между московским Спартаком и греческим ПАОКом. После первых 45 минут ничья 0:0.

В Москве проходит ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между московским "Спартаком" и греческим ПАОКом. После первых 45 минут ничья 0:0."Спартак" столкнулся с упорным сопротивлением гостей, которые грамотно оборонялись и проводили весьма острые контратаки. Хозяева же могли выйти вперед после розыгрыша штрафного, когда мяч от ноги Фернанду Варелы угодил в перекладину ворот ПАОКа.На 33 минуте "Спартак" остался в меньшинстве. Нападающий Луиз Адриано ударил локтем в чужой штрафной защитника гостей Хосе Анхеля Креспо, за что и получил красную карточку. Но несколькими минутами ране французский судья Рюдди Букке ограничился предупреждением за аналогичный фол Лео Матоса в отношении Квинси Промеса.ПАОК не воспользовался численным преимуществом, хотя момент для взятия ворот у гостей был. Александр Прийович пробил выше ворот с трех метров. На перерыв команды ушли со счетом 0:0. Этот результат устраивает ПАОК, который в Салониках выиграл 3:2.