Авария произошла рано утром во вторник, 14 августа

Авария произошла рано утром во вторник, 14 августаНа трассе Сенинские Дворики - Тюрмеровка в Ковровском районе столкнулись рейсовый автобус и легковушка. В результате ДТП пострадали пять человек.Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла рано утром во вторник, 14 августа, около 7 часов. 29-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2110, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и врезался в рейсовый автобус ПАЗ. В салоне находились пассажиры.В результате аварии пострадали водитель и два пассажира легковушки, а также два пассажира автобуса. По данному факту полиция начала проверку.