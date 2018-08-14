Злоумышленник позвонил в дверь одной из квартир жилого дома, представился новым соседом и обманным путем похитил денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению...

Сотрудниками уголовного розыска УВД по Зеленоградскому АО задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пожилой женщины.В ОМВД России по районам Матушкино и Савелки обратилась 78-летняя местная жительница. Потерпевшая сообщила, что к ней в дверь позвонил неизвестный, который рассказал, что переехал в этот же дом. Мужчина попросил ненадолго одолжить ему денежные средства якобы на оплату кухонной мебели и ремонта окон. Поверив, хозяйка передала ему 43 тысячи рублей, после чего незнакомец скрылся. Спустя некоторое время, заподозрив неладное, она поднялась в указанную квартиру, где узнала, что никакого переезда не было, и там ничего не знают о «новом жильце».В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на территории Московской области задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний мужчина.Как установлено, злоумышленник позвонил в дверь одной из квартир жилого дома и обманным путем похитил денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по районам Матушкино и Савелки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31