Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства ДТП.

14 августа 2018 года около 7 часов утра на 13 км автодороги Сенинские Дворики – Тюрмеровка в Ковровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса.По предварительной информации, водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2110, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом ПАЗ под управлением водителя 1955 года рождения, который двигался от посёлка Красный Маяк в сторону деревни Сенинские Дворики.В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ, 1974 и 1986 года рождения, были госпитализированы в медицинское учреждение. Двум пассажирам автобуса, 1950 и 1953 года рождения, медицинская помощь оказана на месте. Другие пассажиры, находившиеся в салоне автобуса, не пострадали.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. В настоящее время движение на участке автодороги, где произошло ДТП, восстановлено.По данному факту назначено проведение проверки. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия.