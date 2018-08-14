Телеведущая Ксения Собчак проводит яркий отпуск в Европе.
Правда приятные впечатления от отдыха испортил практически анекдотичный эпизод с
нарядом.
Телеведущая Ксения Собчак проводит яркий отпуск в Европе.
Правда приятные впечатления от отдыха испортил практически анекдотичный эпизод с
нарядом.
Во время средиземноморских каникул Ксения прогуливалась по
маленькому итальянскому городку. В одном из уличных ресторанов телеведущая
обнаружила скатерти такой же клетчатой расцветки, как и надетое на ней платье, которое судя
по соцсетям модного бренда стоит 45 тысяч рублей.
Звезда отнеслась к этому модному провалу с юмором. На глазах
у ошарашенных посетителей она села за стол и уткнулась лицом в скатерть. Друзья,
сопровождающие Собчак, сфотографировали звезду за этим странным занятием, а
после Ксения опубликовала снимок в своем Instagram.
"Главное в этой жизни-найти своих и успокоиться! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –
Прим. ред.)" – иронично ответила телеведущая в комментариях.
Видимо, Ксения так огорчилась из-за фиаско с платьем, что
решила запить горе несколькими бокалами белого вина на палубе фешенебельной
яхты. И, как рассказала сама звезда, немного перебрала. В итоге Собчак устроила
горячие танцы. Облаченная в бикини и шелковый халатик, она живо крутила попой и
задирала ноги на камеру. После поделилась получившемся роликом в Сети. "Алкоголь
это очень страшно, но и я как бы не трусиха! Спонсор танца Белое вино", -
написала артистка под постом.
"Сплошной позитив и классно
двигайтесь 😁😙", "Собчак жжет !!!! Молодец 💪👍👍👍", "Попрыгунья
стрекоза", "Ксюша, ты точно не трусиха! С удовольствием даешь повод
кому-то позлиться! А кому-то повеселиться! Фонтан эмоций! Танцуй, малышка!
Радуйся!", "Зажигалочка😊🔥🔥🔥", "По
этому и не пью. Я не я, алкоголь делает из человека тень несуразицы", -
отреагировали фолловеры на откровенную публикацию Ксении.