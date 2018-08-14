Телеведущая Ксения Собчак проводит яркий отпуск в Европе. Правда приятные впечатления от отдыха испортил практически анекдотичный эпизод с нарядом.

Телеведущая Ксения Собчак проводит яркий отпуск в Европе.Правда приятные впечатления от отдыха испортил практически анекдотичный эпизод снарядом.Во время средиземноморских каникул Ксения прогуливалась помаленькому итальянскому городку. В одном из уличных ресторанов телеведущаяобнаружила скатерти такой же клетчатой расцветки, как и надетое на ней платье, которое судяпо соцсетям модного бренда стоит 45 тысяч рублей.Звезда отнеслась к этому модному провалу с юмором. На глазаху ошарашенных посетителей она села за стол и уткнулась лицом в скатерть. Друзья,сопровождающие Собчак, сфотографировали звезду за этим странным занятием, апосле Ксения опубликовала снимок в своем Instagram."Главное в этой жизни-найти своих и успокоиться! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –Прим. ред.)" – иронично ответила телеведущая в комментариях.Видимо, Ксения так огорчилась из-за фиаско с платьем, чторешила запить горе несколькими бокалами белого вина на палубе фешенебельнойяхты. И, как рассказала сама звезда, немного перебрала. В итоге Собчак устроилагорячие танцы. Облаченная в бикини и шелковый халатик, она живо крутила попой изадирала ноги на камеру. После поделилась получившемся роликом в Сети. "Алкогольэто очень страшно, но и я как бы не трусиха! Спонсор танца Белое вино", -написала артистка под постом."Сплошной позитив и класснодвигайтесь 😁😙", "Собчак жжет !!!! Молодец 💪👍👍👍", "Попрыгуньястрекоза", "Ксюша, ты точно не трусиха! С удовольствием даешь поводкому-то позлиться! А кому-то повеселиться! Фонтан эмоций! Танцуй, малышка!Радуйся!", "Зажигалочка😊🔥🔥🔥", "Поэтому и не пью. Я не я, алкоголь делает из человека тень несуразицы", -отреагировали фолловеры на откровенную публикацию Ксении.