Спецслужбы США подвели свои итоги Хельсинкского саммита.
Разведчики пришли к заключению, что в Москве очень довольны результатами
переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоялись в финской
столице 16 июля.
Спецслужбы США подвели свои итоги Хельсинкского саммита.
Разведчики пришли к заключению, что в Москве очень довольны результатами
переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоялись в финской
столице 16 июля.
Результаты встречи президентов России и США превзошли
ожидания Москвы, считают в американском и европейском разведсообществе. В
спецслужбах уточняют, что особенно порадовала российскую сторону совместная
конференция двух президентов, которая прошла после двухчасовых переговоров Путина
и Трампа за закрытыми дверями, передает CNN, ссылаясь на свой источник в силовых структурах.
В то же время, последующие шаги американской администрации
Кремль разочаровали. Как отмечают разведчики, в Москве ожидали увидеть
дружественные действия со стороны Дональда Трампа – но не учли того факта, что
внешнюю политику страны определяет не только Белый дом, но и конгресс, пишет
Комментарий Белого дома или директора Национальной разведки журналистам
получить пока не удалось, отмечает .
Напомним, что в конгрессе США выступают против встреч один на один между американским лидером Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Проект резолюции уже готов к рассмотрению. В документе также отмечается тот факт, что российская сторона заявила о
достижении договоренностей между Путиным и Трампом, которые "якобы отвечают
интересам Кремля".
В резолюции отражено возмущение сенаторов тем фактом, что президент
США не обсудил и не согласовал эти вопросы со своими советниками по
национальной безопасности, с конгрессом или американским народом.