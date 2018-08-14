Спецслужбы США подвели свои итоги Хельсинкского саммита. Разведчики пришли к заключению, что в Москве очень довольны результатами переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоялись в финской столице 16 июля.

Спецслужбы США подвели свои итоги Хельсинкского саммита.Разведчики пришли к заключению, что в Москве очень довольны результатамипереговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоялись в финскойстолице 16 июля.Результаты встречи президентов России и США превзошлиожидания Москвы, считают в американском и европейском разведсообществе. Вспецслужбах уточняют, что особенно порадовала российскую сторону совместнаяконференция двух президентов, которая прошла после двухчасовых переговоров Путинаи Трампа за закрытыми дверями, передает CNN, ссылаясь на свой источник в силовых структурах.В то же время, последующие шаги американской администрацииКремль разочаровали. Как отмечают разведчики, в Москве ожидали увидетьдружественные действия со стороны Дональда Трампа – но не учли того факта, чтовнешнюю политику страны определяет не только Белый дом, но и конгресс, пишетКомментарий Белого дома или директора Национальной разведки журналистамполучить пока не удалось, отмечает .Напомним, что в конгрессе США выступают против встреч один на один между американским лидером Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Проект резолюции уже готов к рассмотрению. В документе также отмечается тот факт, что российская сторона заявила одостижении договоренностей между Путиным и Трампом, которые "якобы отвечаютинтересам Кремля".В резолюции отражено возмущение сенаторов тем фактом, что президентСША не обсудил и не согласовал эти вопросы со своими советниками понациональной безопасности, с конгрессом или американским народом.