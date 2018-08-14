Некий российский космический спутник-инспектор странно себя ведет и вообще не понятно, зачем он нужен. Однако намерения у него, скорее всего, злые, уверены в Соединенных Штатах. Об этом заявила помощник госсекретаря США Илим Поблет на конференции по разоружению в ООН.

Некий российский космический спутник-инспектор странно себя ведет и вообще не понятно, зачем он нужен. Однако, намерения у него, скорее всего, злые, уверены в Соединенных Штатах. Об этом заявила помощник госсекретаря США Илим Поблет на конференции по разоружению в ООН, пишет агентство "Интерфакс".По ее словам, космический аппарат был запущен осенью прошлого года. И это единственная информация, которой располагают Штаты. Однако, учитывая "недавнюю модель российских злонамеренных действий", ничего хорошего от спутника-инспектора американцы, конечно, не ждут.Напомним, 1 ноября 2017 года стало известно, что российские военные вывели на орбиту экспериментальный спутник, на котором находился небольшой космический аппарат-инспектор. Он должен был отделиться от носителя и исследовать еще один ранее запущенный спутник.Инспекторы используются как в мирных, так и военных целях. Они могут, например, осматривать и даже ремонтировать спутники или уничтожать их.