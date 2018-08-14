Темой заседания стала перспектива развития взаимодействия между полицией Москвы и Пекина по обеспечению охраны общественного порядка...

На Петровке, 38 состоялась рабочая встреча руководства московской полиции с представителями делегации Главного управления общественной безопасности города Пекина. Темой заседания стала перспектива развития взаимодействия между полицией Москвы и Пекина по обеспечению охраны общественного порядка.Представители обеих сторон отметили, что деятельность двух стран базируется на равноправном партнерстве и взаимоуважении. Основными направленьями их стратегического взаимодействия являются борьба с преступностью, с незаконным оборотом наркотических средств, нелегальной миграцией, а также обмен опытом в области обеспечения общественной безопасности в период проведения крупных массовых мероприятий.«С каждым годом в Москве увеличивается туристический поток. Стремясь соответствовать растущим потребностям гражданского общества в обеспечении правопорядка, мы заинтересованы в изучении передового опыта иностранных коллег по реализации различных правоохранительных программ», - отметил начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов. «Мы абсолютно согласны с Вами, и уделяем большое внимание данной теме», - подчеркнула Заместитель начальника Главного управления общественной безопасности города Пекина - секретарь комиссии по проверке дисциплины Ши Цзяньхуа.Участники встречи положительно отметили работу во время проведения Чемпионата мира сформированных мобильных отрядов - «споттеров», состоящих из представителей российских и иностранных правоохранительных органов, а также эффективность работы туристической полиции.В свою очередь в рамках обмена опытом иностранные коллеги пригласили начальника столичной полиции генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова с ответным визитом в город Пекин. В перспективе взаимодействия планируется организация совместной работы по патрулированию столиц обеих государств туристическими полициями Москвы и Пекина.После окончания рабочего совещания временно исполняющий обязанности заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве - начальника полиции полковник полиции Александр Половинка провел для гостей ознакомительную экскурсию по территории комплекса зданий Главного управления МВД России по г. Москве. Руководитель подробно рассказал о работе Центра оперативного управления, который позволяет обеспечить четкое межведомственное взаимодействие различных городских структур на период проведения крупномасштабных мероприятий. "Единый центр управления - это единое понимание поставленных задач", - подчеркнул Александр Половинка.В ходе визита в российскую столицу иностранные коллеги посетили Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, подразделение туристической полиции, а также увидели показательные выступления московской полицейской кавалерии".Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве