В центре внимания полицейских – водители двухколесного транспорта.

Почти ежедневно в сводки Госавтоинспекции попадают водители двухколесного транспорта. С начала 2018 года зарегистрировано 148 дорожно-транспортных происшествий, участниками которых стали водители мотоциклов, мопедов и скутеров. В 96 случаях усматривается виновность мотоциклистов.Пик аварийности традиционно приходится на весенне-летний сезон. В этот период сотрудники Госавтоинспекции уделяют особое внимание мероприятиям, направленным на профилактику ДТП с участием двухколесного транспорта. Очередной рейд на днях был проведен на территории Суздальского района. Именно здесь в начале июля текущего года на участке дороги «Суздаль – Обращиха» погиб водитель мотоцикла, не справившись с управлением.В ходе рейдовых мероприятий сотрудники ГИБДД проверяют документы, подтверждающие право управления транспортом, соблюдение скоростного режима, а также использование водителями и пассажирами средств защитной экипировки. Нарушение двух последних пунктов чаще всего и ведет к трагическим последствиям.Следует отметить, что во время надзорного мероприятия на территории Суздальского района большинство проверенных водителей имели необходимые документы и были в шлемах. Это говорит о том, что водители стали внимательнее относиться к вопросу своей безопасности.Озабоченность полицейских вызывает отношение взрослых к проблеме нарушения правил дорожного движения детьми и подростками. В большинстве случаев с позволения старших родственников подростки, не имея соответствующих навыков управления транспортом, садятся за руль мотоциклов, мопедов и скутеров. Немногие осознают опасность такого поведения для жизни и здоровья ребенка.В ходе рейда по населенным пунктам Суздальского района за несколько часов сотрудниками Госавтоинспекции были пресечены девять административных правонарушений. А в период с мая по настоящее время на территории региона подобных правонарушений пресечено более четырех с половиной тысяч.Проведение профилактических мероприятий будет продолжено сотрудниками ГИБДД во всех районах области.