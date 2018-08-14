Мужчина, угрожая кассиру магазина предметом, похожим на пистолет, похитил из кассы 40 тысяч рублей и скрылся с места происшествия...

Сотрудниками уголовного розыска УВД по ЦАО совместно с оперативниками ОМВД России по Пресненскому району задержан 34-летний мужчина, подозреваемый в разбое.В полицию поступило сообщение о совершении разбойного нападения в одном из магазинов на улице Антонова-Овсеенко. Сотрудники полиции установили, что мужчина, угрожая кассиру магазина предметом, похожим на пистолет, похитил из кассы 40 тысяч рублей и скрылся с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в Стрельбищенском переулке.По данному факту следственным отделом ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60