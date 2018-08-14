Злоумышленники после нападения у кафе направились в квартиру, где проживал потерпевший. В это время там находился его коллега. Трое неизвестных избили его...

Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ВАО совместно с сотрудниками ОУР ОМВД России по району Ивановское задержали троих мужчин по подозрению в совершении грабежей.В дежурную часть ОМВД России по району Ивановское с сообщением о грабеже на Саянской улице обратился приезжий мужчина, работающий в одной из столичных фирм.Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции установили, что потерпевший в одном из столичных кафе познакомился с компанией, состоящей из четверых мужчин. В ходе общения новые знакомые узнали адрес квартиры, расположенной в одном из домов на Свободном проспекте, которую работодатель предоставил заявителю и его коллегам.Выйдя из кафе, злоумышленники нанесли мужчине несколько ударов, забрали мобильный телефон, денежные средства, а также ключи от квартиры и скрылись.Через некоторое время в Отдел полиции по району Ивановское поступило сообщение о квартирном грабеже на Свободном проспекте.Установлено, что злоумышленники после нападения у кафе направились в квартиру, где проживал потерпевший. В это время там находился его коллега. Трое неизвестных избили его, похитили мобильный телефон, денежные средства и кожаную сумку.В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные УВД по ВАО совместно с коллегами из уголовного розыска ОМВД России по району Ивановское в подмосковном городе Павловский Посад задержали троих подозреваемых. Ими оказались 22-летний и 31-летний приезжие и 34-летний житель Московской области.Следствием ОМВД России по району Ивановское возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению других противоправных деяний, а также проводят мероприятия, направленные на установление и розыск еще одного соучастника.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73