Ранее судимый 38-летний житель столицы неоднократно предоставлял жилое помещение наркозависимым людям с целью совместного потребления запрещенных средств...

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве ликвидировали притон для потребления наркотических средств на Нагатинской набережной.Установлено, что ранее судимый 38-летний житель столицы неоднократно предоставлял жилое помещение наркозависимым людям с целью совместного потребления запрещенных средств и веществ. В качестве вознаграждения за использование своей квартиры злоумышленник получал от гостей наркотические средства и психотропные вещества.В ходе обследования помещения полицейские обнаружили и изъяли 6 шприцев, ложку со следами нагара и другие предметы, используемые для употребления наркотических средств.По данному факту дознанием ОМВД России по району Нагатино-Садовники г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.УНК ГУ МВД России по г. Москве