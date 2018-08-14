В ходе обследования, проведенного по месту временного пребывания задержанного, обнаружены электронные весы и полимерные свертки с героином, общей массой около 700 граммов...

Полицейские Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве задержали приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в покушении на сбыт героина в крупном размере.Оперативники получили информацию о 27-летнем приезжем, который занимается распространением наркотиков в столице. В кратчайшие сроки его личность была установлена, и злоумышленник был задержан.В ходе обследования, проведенного по месту временного пребывания задержанного, обнаружены электронные весы и полимерные свертки с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – героином, общей массой около 700 граммов.По данному факту МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве