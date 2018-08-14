ФСБ обнаружила спонсора террористов в 33 регионе. По версии следствия, мужчина отправлял деньги незаконным вооруженным формированиям через электронный кошелек. Гражданин одной из республик Центральной Азии, проживающий в нашем регионе, познакомился с террористами в Интернете.

ФСБ обнаружила спонсора террористов в 33 регионе. По версии следствия, мужчина отправлял деньги незаконным вооруженным формированиям через электронный кошелек. Гражданин одной из республик Центральной Азии, проживающий в нашем регионе, познакомился с террористами в Интернете. А позже под влиянием новых знакомых проникнулся идеями радикального ислама. Тогда же, как указывают оперативники, террористы убедили его спонсировать свою деятельность. Через электронный кошелек подозреваемый перевел деньги в адрес участника группировки "Исламское государство". В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 205 - финансирование терроризма.